Premier League, quindicesima giornata: tris Arsenal e vetta, Ranieri demolisce Guardiola

Per un giorno il Leicester di Claudio Ranieri torna la magnifica favola della scorsa stagione e trascinato da un super Jamie Vardy (tripletta per lui) rifila ben 4 gol al Manchester City di Pep Guardiola. Foxes già avanti 2-0 dopo solo cinque minuti: Slimani serve prima un assist perfetto per Vardy e due minuti dopo si ripete mettendo in porta King che calcia di prima e raddoppia. Il City fa possesso palla, ma la manovra è troppo lenta e ogni volta che i campioni d'Inghilterra verticalizzano i citizens soffrono maledettamente. Al 20' ancora Vardy scappa sulla linea del fuorigioco e batte Bravo per la terza volta chiudendo di fatto il match. Nella ripresa terzo sigillo personale per Vardy, che non segnava in Premier da otto partite, e gol nel finale di Kolarov e Nolito a sigillare il punteggio sul 4-2 finale.

L'Arsenal batte 3-1 lo Stoke City e aggancia, almeno momentaneamente, il Chelsea in testa alla classifica. All'Emirates Stadium la squadra di Wenger va sotto a metà primo tempo per il gol di Adam su rigore, ma già in chiusura di prima frazione trova il pari grazie a Walcott. Nella ripresa i padroni di casa entrano in campo con più decisione e dopo cinque minuti Ozil segna il gol del raddoppio sfruttando l'assist di Oxlade-Chamberlain, al 75' Iwobi, appena entrato, chiude i conti e manda i Gunners in vetta per una notte. Nelle altre gare pirotecnico pareggio per 3-3 tra Hull City e Crystal Palace, vittoria per 3-2 del Burnley sul Bournemouth e netto 3-0 dello Swansea al Sunderland.

La quindicesima giornata di Premier League si era aperta nel lunch match con la vittoria del Watford sull'Everton: a Vicarage Road gli Hornets piegano 3-2 gli avversari e il protagonista indiscusso della sfida è senz'altro Stefano Okaka. L'ex attaccante di Roma e Sampdoria prima risponde al vantaggio dei Toffees, firmato Lukaku, con uno straordinario colpo di tacco al volo e poi segna di testa la rete del momentaneo 3-1, sfruttando il cross di Holebas, altro ex giallorosso. Nel mezzo la rete di Prodl, sempre su assist di Holebas, e infine il gol ancora di Lukaku, che fissa il punteggio salendo a quota nove in campionato. Dopo due sconfitte consecutive Walter Mazzarri torna al successo e si piazza provvisoriamente al settimo posto, alla pari del Manchester United, con un punto di vantaggio proprio sugli uomini di Koeman.