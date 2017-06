Premier League, quattordicesima giornata: Conte sul trono. Il Chelsea trionfa 3-1 in casa del City di Guardiola

Primo grande strappo in Premier League. Nel lunch match della quattordicesima giornata il Chelsea di Antonio Conte vince 3-1 sul campo del Manchester City e allunga in testa alla classifica a +4 sui Citizens. All'Etihad Stadium sono i padroni di casa guidati da Guardiola ad andare in vantaggio grazie all'autorete di Cahill al 45'. Nella ripresa arriva la rimonta dei Blues. Diego Costa al 60' batte Bravo con un tiro di destro in area su servizio di Fabregas, e dieci minuti più tardi il centravanti offre a Willian il pallone del vantaggio. Al 90' Hazard in contropiede chiude i conti. Nei concitati minuti finali espulsi Aguero, per un fallaccio ai danni di David Luiz, e Fernandinho, protagonista nella rissa scoppiata dopo l'intervento del Kun. Conte si aggiudica così la sfida con Guardiola e lancia un messaggio chiaro al campionato: chi vuole conquistare la Premier dovrà vedersela con il Chelsea che adesso diventa la favorita numero uno per la vittoria finale.



Nel pomeriggio il Tottenham si sbarazza dello Swansea: a White Hart Lane finisce 5-0. Per gli uomini di Pochettino vanno in gol Kane (doppietta), Heung-Min Son ed Eriksen (doppietta). Continua a soprendere il West Bromwich, arrivato alla terza vittoria nelle ultime quattro gare. Al The Hawthorns i Baggies superano 3-1 il Watford di Mazzarri. I padroni di casa vanno sul 2-0, grazie al duo nordirlandes Evans e Brunt, al 59' Kabasele riapre il match, prima del gol del ko realizzato da Phillips. Ottima prova anche per lo Stoke City, che al Britannia Stadium stende 2-0 il Burnley: decisivi Walters e Muniesa. Continuano, invece, i problemi del Leicester in campionato: le Foxes vanno ko 2-1 contro il Sunderland allo Stadium of Light. Ai Black Cats bastano l'autorete di Huth e il gol di Defoe, inutile la rete nel finale di Okazaki ai fini del risultato. Terza sconfitta nelle ultime quattro partite per la squadra di Ranieri. Dopo sei sconfitte consecutive il Crystal Palace torna al successo: a Selhurst Park gli Eagles battono 3-0 il Southampton grazie alla doppietta di Benteke e al gol di Tomkins. Dopo due mesi difficili Pardew può finalmente respirare. Alla grande anche l'Arsenal, che surclassa 5-1 il West Ham al London Stadium con un super Alexis Sanchez: l'ex Udinese realizza una tripletta da urlo che, insieme ai gol di Ozil e Oxlade-Chamberlain, consegna i tre punti a Wenger. Di Carroll la rete degli Hammers. I Gunners scavalcano il Manchester City rimanendo a tre punti dal Chelsea. Continua il momento di crisi della squadra di Bilic, a secco di vittorie dallo scorso 22 ottobre.