Premier League, prima giornata: Liverpool show, poker al West Ham

Meglio di così non si poteva partire. Nel primo appuntamento stagionale in Premier League il Liverpool di Jurgen Klopp stende 4-0 il West Ham ad Anfield. La prima rete viene firmata da Mohamed Salah, ben servito da Robertson. Nel finale di primo tempo arriva il raddoppio, siglato da Sadio Mané. Nella ripresa il numero 10 dei Reds realiza anche il tris, che vale la doppietta personale. L'ultimo gol porta la firma di Daniel Sturridge, a segno dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo. Contemporaneamente è andata in scena la sfida tra Southampton e Burnley, conclusasi sul risultato di 0-0.