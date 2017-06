Premier League: Pep batte Mou, Mazzarri rovina l'esordio di Zaza, stop Chelsea

Il piatto forte della quarta giornata di Premier League è il derby di Manchester con la sfida tra Mourinho e Guardiola che vede trionfare lo spagnolo 2-1 grazie alle reti di De Bruyne (nemico giurato di Mou) e Iheanacho, inutile il solito gol di Ibrahimovic. Dopo le emozioni dell'Old Trafford, scende in campo l'Arsenal, che piega il Southampton 2-1 grazie a un rigore al 90' e sale a 7 punti in compagnia del Liverpool, che rifila un poker ai campioni in carica del Leicester. Un punto più sopra il Tottenham (4-0 sul campo dello Stoke City), mentre il Watford di Mazzarri trova la prima vittoria stagionale rimontando un doppio svantaggio contro il West Ham dell'esordiente Zaza (4-2). Lo Swansea di Guidolin fa un favore al Man City e ferma il Chelsea sul 2-2, la squadra di Conte è seconda con 10 punti. Nelle altre gare colpo esterno del Crystal Palace a Middlesbrough, vittoria di misura del Bournemouth sul Wba e pareggio per 1-1 tra Burnley e Hull City. Il match del monday night è Sunderland-Everton.