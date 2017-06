Premier League: pari tra United e Arsenal, ne approfitta il City

Finisce con un pareggio per 1-1 che serve poco a entrambe le squadre, ma che per i Gunners ha il retrogusto della vittoria, il big match della 12esima giornata della Premier League tra Manchester United e Arsenal. All'Old Trafford la posta in palio è alta, né Mourinho né Wenger vogliono farsi battere dall'odiato rivale e ne viene fuori un primo tempo dominato dalla tattica e con pochissime occasioni da rete, in pieno stile made in Italy (pericolosi solo Mata e Rooney con due tiri da fuori). La ripresa comincia con lo stesso copione, ma intorno al 20' una bella azione corale dei padroni di casa porta Herrera a crossare dal fondo verso il centro dell'area, dove arriva di gran carriera Mata che di sinistro batte Cech per l'1-0 Red Devils. Il gol del vantaggio galvanizza gli uomini di Mou ed esalta il pubblico (che inneggia al nome del portoghese), ma i Red Devils non riescono a trovare il colpo del ko e in chiusura di match Olivier Giroud sovrasta tutti di testa e tira una sassata sotto la traversa che vale l'1-1.

Il pareggio tra United e Arsenal fa felici Liverpool e Manchester City, ma solo i secondi riescono a sfruttare l'occasione. I Citizens superano 2-1 in trasferta il Crystal Palace grazie a un super Yaya Touré, rispolverato da Guardiola. L'ivoriano apre le marcature e risponde alla rete del momentaneo pareggio, realizzato da Wickham, con il gol partita, che vale l'aggancio alla capolista di Liverpool. La formazione di Klopp infatti non va oltre lo 0-0 St. Mary's contro il Southampton. Vola il Watford di Mazzarri - ottavo in classifica - che vince il derby italiano contro Ranieri. Il tabellone di Vicarage Road alla fine dice 2-1 per gli Hornets: in rete Capoue e l'ex juventino Pereyra, mentre per il Leicester va in gol Mahrez su rigore. Harry Kane fa esplodere il Tottenham e il White Hart Lane, una doppietta della punta inglese tra l'89' e il 91' condanna il West Ham alla sconfitta: finisce 3-2 con le reti di Antonio, Winks e Lanzini prima dello show finale del numero 10 londinese.



Pareggio in extremis per l'Everton a Goodison Park, con Coleman che replica all'89' al gol dello Swansea segnato da Sigurdsson dagli undici metri. Tonfo casalingo per lo Stoke City: il Bornemouth vince 1-0, per merito del gol di Ake, con i padroni di casa che falliscono un penalty con Bojan. In chiave salvezza, fondamentale successo per il Sunderland: gli uomini di Moyes stendono 3-0 l'Hull City (Defoe e doppietta di Anichebe). Nel posticipo del lunedì il West Bromwich Albion travolge 4-0 il Burnely e lo supera in classifica. Vanno in gol Philips, Morrison, Fletcher e Rondon.