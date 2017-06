Premier League, pari Liverpool-Chelsea

La corsa del Chelsea in testa alla Premier League rimane sostenuta ma i Blues, ad Anfield Road, sprecano un bel match point scudetto pareggiando 1-1 ma sbagliando il rigore decisivo a un quarto d'ora dalla fine. David Luiz apre le marcature al 24' ma in apertura di ripresa Wijnaldum pareggia per la squadra di Klopp. L'episodio che poteva valere il match-point scudetto viene sprecato da Diego Costa che si procura (fallo di Matip) un rigore ma poi lo sbaglia per la bella parata di Mignolet, Chelsea quindi a +9 dalla coppia Tottenham-Arsenal.



Proprio i Gunners si mangiano le mani perché non solo non recuperano terreno sui Blues ma addirittuna ne perdono. L'impresa è firmata Walter Mazzarri che schiera Niang dall'inizio e sbanca l'Emirates con le reti tra il 10' e il 13' di Kaboul e Deeney che rende inutile quella di Iwobi al 58'. Ossigeno pure per il Watford che non vinceva da sette partite (tre pari, quattro ko), era ancora metà dicembre. Il Sunderland blocca il Tottenham sullo 0-0, pari anche tra Middlesbrough e West Bromwich. Vittorie casalinghe per Burnley (1-0 sul Leicester di Ranieri) e Swansea (sul Southampton), il Crystal Palace corsaro a Bournemouth.