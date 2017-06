Premier League, pagati oltre 200 milioni ai procuratori

Diego Costa, Aguero, Ibrahimovic, Sanchez, Coutinho... sono tanti i campioni che giocano in Premier League ma tanti di questi sono approdati in Inghilterra grazie al lavoro dei procuratori. E proprio gli agenti sono sotto l'occhio della Fifa, che ha costretto la Football Association a dichiarare i compensi dovuti loro dalle singole società: stiamo parlando di una cifra complessiva che, nel solo 2016, va oltre i 200 milioni di euro.



Da febbraio dello scorso anno a gennaio 2017, sono stati 174 i milioni di sterline (pari a circa 205 milioni di euro) pagati agli agenti, in crescita del 38% rispetto al 2014/15 ma in discesa rispetto ai 220 delle finestre di trasferimento del 2015/16.



Le due squadre a cui i procuratori sono più "grati" sono Manchester City, oltre 30 milioni di euro, e Chelsea, quasi 30, ma anche Manchester United (22 milioni, di cui quasi tutti probabilmente a Raiola per l'acquisto di Pogba alla Juventus) e Liverpool (16 milioni).