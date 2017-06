Premier League, ottava giornata: City raggiunto in testa dall'Arsenal, Chelsea-Leicester 3-0

Scossone nell'ottava giornata di Premier League: il Manchester City di Guardiola non va oltre l'1-1 in casa contro l'Everton e viene raggiunto in testa alla classifica dall'Arsenal. I citizens sbagliano un rigore (errore di De Bruyne) e vanno sotto trafitti da Lukaku. Aguero ha la possibilità di pareggiare ma fallisce un altro penalty. Ci pensa Nolito a rimediare. I gunners superano 3-2 lo Swansea. La formazione di Wenger si porta sul 2-0 (doppietta di Walcott) ma Sigurdsson riapre il match. Ozil firma il 3-1 prima del sigillo di Boston per gli ospiti. Frena il Tottenham sul campo del West Bromwich Albion: gli Spurs rimediano allo svantaggio grazie ad Ally all'89' e mantengono così l'imbattibilità mancando però il sorpasso al City. Dilaga il Bornemouth (6-1 all'Hull City) mentre finisce 2-0 la sfida tra Stoke e Sunderland. Il West Ham vince 1-0 sul campo del Crystal Palace: decide Lanzini al 19'.



Un grande Chelsea si aggiudica il lunch match: i Blues battono 3-0 il Leicester a Stamford Bridge e Antonio Conte vince il duello personale con il connazionale Claudio Ranieri. Il match si sblocca dopo pochi minuti, con Diego Costa, bravo ad approfittare di una disattenzione avversario in occasione di un calcio d'angolo. Dopo la mezzora arriva il raddoppio firmato Hazard, che salta Schmeichel e deposita la palla in rete. Sia il brasiliano sia il belga dedicano il proprio gol a Willian, indisponibile per la perdita della madre. A dieci minuti dalla fine, ci pensa Moses - servito da un assist di tacco fantastico dell'ex Napoli, Chalobah - a chiudere definitivamente i conti. Secondo successo consecutivo per il Chelsea.

Vince anche il Watford di Mazzarri, che passa 1-0 sul campo del Middlesbrough grazie al gol decisivo dell'ex giallorosso Holebas e sale a quota 11 punti in classifica dopo otto giornate, lasciando invece il Boro fermo al terzultimo posto a 6. Molto bene il Southampton, prossima avversaria dell'Inter in Europa League, che supera 3-1 il Burnley in casa: per i Saints vanno in gol Austin (doppietta) e Redmond.