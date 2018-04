Premier League, no alla VAR nella stagione 2018/19

Mentre club e dirigenti chiedono a gran voce l'ingresso della VAR in Champions ed Europa League, l'Inghilterra va controcorrente: la Premier League ha infatti detto no all'introduzione del Video Assistant Referee a partire dalla prossima stagione, la 2018/19. Questa la decisione dei 20 club inglesi nella riunione odierni degli azionisti della Premier League dopo che i test in FA Cup non hanno dato i risultati sperati.



"Le società hanno riconosciuto i passi avanti della tecnologia - recita la nota ufficiale - ma servono ulteriori miglioramenti al sistema, in particolare per quanto riguarda la comunicazione all'interno dello stadio e per chi segue le partite a casa. Chiediamo che la VAR venga usata in modo più esteso nelle prossime FA Cup e Carabao Cup". Per il capionato inglese, quindi, se ne riparlerà a partire dalla stagione 2019/20.



Una posizione che conferma quella dei mesi scorsi, quando numerosi proprietari dei club avevano espresso dubbi su come la VAR disorienti i tifosi e interrompa per troppo tempo le partite durante i processi decisionali di situazioni complicate.