Premier League: Mourinho batte Conte, Kane spinge il Tottenham

Nella 27.a giornata di Premier League il Manchester United di Mourinho batte 2-1 il Chelsea all’Old Trafford nell’attesissimo big match e vola al secondo posto alle spalle del City a quota 59. I Blues di Conte vengono scavalcati dal Tottenham e scivolano al quinto posto, fuori dalla zona Champions. Dopo il continuo botta e risposta condito da insulti nelle ultime settimane i due tecnici ‘fanno pace’ stringendosi la mano prima del calcio d’inizio e durante la gara danno vita a un dialogo all’insegna del sorriso. Al triplice fischio un altro saluto con il portoghese che accarezza il collega: la 'guerra' verbale sembra alle spalle. I Blues partono all’attacco e sfiorano il gol al 4’: Morata colpisce una clamorosa traversa di sinistro e sulla ribattuta De Gea dice di no a Hazard. I padroni di casa provano a reagire ma impensieriscono Courtois soltanto al 28’ quando Sanchez , imbeccato da Martial, non riesce a dare sufficiente forza alla sua conclusione. 4’ più tardi i Red Devils vanno sotto: in contropiede Hazard serve Willian che non sbaglia davanti a De Gea (destro potente). L’undici di Conte, galvanizzato dal vantaggio, insiste e si rende nuovamente pericoloso con Marcos Alonso prima di subire al pareggio dello United al 39’: inserimento centrale e sinistro vincente di Lukaku (assist di Martial). Nella ripresa i londinesi tengono a lungo in mano il pallino del gioco senza però creare le premesse per reali occasioni da rete mentre i Diavoli Rossi si affidano soprattutto alle invenzioni di Sanchez e Lukaku : l’ex attaccante dell’Everton in mezza rovesciata costringe Courtois alla deviazione in angolo. Con il passare dei minuti i padroni di casa aumentano la pressione e ribaltano il match al 75’: cross di Lukaku e prepotente stacco aereo di Lingard , lasciato colpevolmente solo in mezzo all’area (errore di Christensen). Il Chelsea reagisce rabbiosamente: il solito Willian chiama De Gea un intervento in due tempi. Finale con giallo: l' arbitro Atkinson annulla a Morata un gol per fuorigioco dubbio.

Se lo chiamano Hurricane, uragano, non sarà soltanto per l'assonanza con nome e cognome. Harry Kane è fatto per spazzare via i dubbi: lo ha fatto allo Juventus Stadium, in Champions, rimettendo in corsa il Tottenham prima del 2-2, lo fa nel derby sul campo del Crystal Palace, regalando la vittoria agli Spurs all'89', quando sembrava che qualcosa non stesse funzionando, che qualcosa si fosse inceppato.



Il Tottenham, invece, conquista il quindicesimo risultato utile consecutivo tra campionato e coppe aggrapandosi con i denti al treno per la qualificazione in Champions. Da Alli ad Aurier, passando per lo stesso Kane, erano state tante le occasioni sprecate dagli Spurs in una gara sostanzialmente dominata, nella quale il pari sarebbe stato una beffa. E proprio sui titoli di cosa è spuntata la testa del centravanti inglese, sugli sviluppi di un corner, a risolvere tutto.



Kane si porta a quota 24 gol in Premier, 5 nelle ultime 5 partite compresi FA Cup e Champions, ed è di nuovo da solo in testa alla classifica marcatori del campionato inglese, a +1 su Salah, e il Tottenham non interrompe neppure la sua striscia di partite consecutive sempre a segno che diventano così 23. Due dati che fanno capire perché per la Juve, il 7 marzo, a Wembley, sarà tutt'altro che semplice.