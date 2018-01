Premier League: Mou 'risponde' a Conte, Aguero tris a Benitez

In attesa dello scontro diretto del 25 febbraio, continua il duello a distanza tra Conte e Mourinho per il secondo posto in Premier League alle spalle del City. Alla convincente vittoria del Chelsea nel lunch match (4-0 sul campo del Brighton) risponde infatti lo United, che stende 1-0 il Burnley sul suo campo (decisivo Martial). Non sbaglia neppure il Manchester City che, trascinato dalla tripletta di Aguero (su rigore il secondo gol) batte 3-1 il Newcastle di Benitez.

Vittoria convincente anche per l'Arsenal, che dimentica il mercato (Sanchez non convocato, Ozil in camo dal 1' e autore di un'ottima gara impreziosita da un assist) e travolge il Crystal Palace 4-1 segnando tutti i gol nei primi 22 minuti. Nelle altre gare vittorie interne per Leicester (2-0 al Watford) e Stoke City (2-0 all'Huddersfield), mentre l'Everton viene fermato in casa dal WBA (1-1). 1-1 anche tra West Ham e Bournemouth, alle 18.30 tocca al City, domani in campo Tottenham e Liverpool.