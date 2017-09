Premier League: Morata show, United e City a braccetto

Tre gol da attaccante vero. Dopo le prime comprensibili piccole difficoltà iniziali, Alvaro Morata si prende definitivamente il Chelsea e lo fa con una tripletta spettacolare sul campo dello Stoke City, che consegna ad Antonio Conte la certezza di poter competere alla pari con le due di Manchester fino alla fine del campionato.

L'attaccante spagnolo sblocca la gara di Stoke on Trent già dopo due minuti, il raddoppio lo firma Pedro per gentile concessione della difesa di casa, mentre il 3-0 è una vera perla che unisce forza e talento. L'ex Juve chiude i conti con un appoggio facile facile e lancia la sfida al Man City di Sterling e Aguero, che travolge il Crystal Palace 5-0 (davvero delizioso il gol di Sane che apre l'incontro) con la doppietta dell'ex Liverpool e i gol dello spagnolo e di Delph e che tra sette giorni sarà di scena a Stamford Bridge. In testa insieme ai cugini del City a quota 16 punti dopo sei giornate anche lo United del capocannoniere Romelu Lukaku, ancora decisivo nel regalare i tre punti a Mourinho sul campo di un combattivo Southampton.

Alle spalle delle tre di testa c'è il Tottenham di Harry Kane (doppietta), che passa 3-2 sul campo del West Ham rischiando di essere clamorosamente rimontato nel finale e sale a quota 11 insieme al sorprendente Watford di questo inizio di stagione, che vince 2-1 anche sul campo dello Swansea grazie alla decisiva rete di Richarlison a tre minuti dalla fine. A chiudere il quadro il successo casalingo firmato dalla doppietta di Niasse dell'Everton sul Bournemouth (2-1) e il pareggio senza reti tra Burnley e Huddersfield.