Premier League, Matic salva Mourinho: Crystal Palace ko

Grande spettacolo nel Monday Night della 29esima giornata di Premier League. Il Manchester United di José Mourinho, reduce dalla vittoria di una settimana fa sul nemico Antonio Conte, va sotto due volte sul campo del Crystal Palace, rischia più volte di capitolare e alla fine trionfa con una rimonta pazzesca di orgoglio e classe che consente di mantenere a distanza il Liverpool di Jurgen Klopp e consolidare il secondo posto.

Primo tempo da dimenticare per Pogba (tornato titolare) e compagni, che dopo 10 minuti dall'avvio vanno sotto puniti dal gol di Townsend, ben servito da Benteke. Ci si aspetterebbe una reazione dello United, ma i Red Devils giocano sotto ritmo e non riescono quasi mai a graffiare la difesa della squadra di Roy Hodgson, che anzi va vicina al raddoppio in un paio di occasioni.

Raddoppio che arriva, puntuale, in avvio di ripresa: dopo 3 minuti dall'inizio del secondo tempo van Aanholt batte ancora De Gea e fa esplodere Selhurst Park, che inizia davvero a credere all'impresa. Sotto 2-0 però il Manchester cambia marcia e i padroni di casa arretrano pericolosamente il baricentro. Smalling accorcia le distanze al 55' e nel finale è assedio United: i Red Devils colpiscono un palo e una traversa, la goal line technology 'cancella' il pareggio di Matic, poi Lukaku si mette in proprio e fa 2-2. Un minuto dopo il Crystal Palace ha la grande occasione per tornare avanti, ma De Gea è miracoloso e salva, così come il suo collega, Hennesse, su Sanchez. La gara sembra destinata a chiudersi in pareggio, ma a 90 secondi dal triplice fischio Matic si inventa un clamoroso tiro al volo da fuori area che si spegne nel sette e lascia il Crystal Palace fermo al terz'ultimo posto a quota 27.

Chissà, magari dopo questo eurogol lo Special One darà altri tre giorni liberi al suo centrocampista...