Premier League, Marcos Alonso fa il Diego Costa: il Chelsea dilaga a Leicester

Il Chelsea lancia un chiaro segnale in Premier League. La formazione londinese nella 21.ma giornata passa 3-0 in trasferta contro il Leicester di Ranieri e torna a +7 sul Tottenham. Senza Diego Costa, non convocato dopo il litigio con Conte, i Blues si affidano a un goleador inaspettato: Marcos Alonso. Lo spagnolo sblocca la gara al 6' con una conslusione di destro e raddoppia al 51' grazie a un preciso mancino. Il 3-0 è opera di Pedro (colpo di testa) al 71'. La capolista vince dunquue contreo i Campioni in carica e potrebbe essere questo, ma manca ancora molto alla fine della stagione, un passaggio di consegne.



Il Tottenham si conferma in grande forma e strapazza il West Bronwich Albion 4-0 trascinato da un super Harry Kane, che segna una tripletta e raggiunge Ibrahimovic a 13 reti a un solo gol dal trono di capocannoniere occupato da Diego Costa. A White Hart Lane la partita si mette subito in discesa per i padroni di casa, che al 12' sbloccano la gara con il primo gol del centravanti inglese e al 20' sono già avanti 2-0 in virtù dell'autorete di McAulley. Nella ripresa gli uomini di Pochettino dilagano con altre due reti di Kane e, in attesa della altre gare, si portano al secondo posto in solitaria a quattro lunghezze dai Blues di Antonio Conte.



In terza posizione, a una lunghezza di distanza dagli Spurs, c'è l'Arsenal. I Gunners dilagano 4-0 sul campo dello Swansea. Apre le danze Giroud al 37' e al 54' la formazione di Wenger esulta ancora grazie all'autorete di Cork. Al 67' arriva un'altra autorete, questa volta di Naughton. Sanchez chiude i conti al 73'. Il Watford di Mazzarri non va oltre lo 0-0 interno contro il Middlesbrough. Sorridono invece il Burnley (1-0 al Southampton), l'Hull City (3-1 ai danni del Bornemouth) e lo Stoke City, corsaro 3-1 a Sunderland. Il West Ham infine batte 3-0 il Crystal Palace: va in gol anche Feghouli, obiettivo di mercato della Roma.