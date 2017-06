Premier League, manita del City: è terzo

Tutto facile per il Manchester City nel lunch match della 36.ma giornata di Premier League: la squadra di Guardiola batte 5-0 il Crystal Palace all'Etihad Stadium e sale al terzo posto agganciando momentaneamente il Liverpool e conservando la zona Champions. Partita subito in discesa, dopo due minuti David Silva colpisce di sinistro al volo una palla vagante in mezzo all'area e batte per la prima volta Hennessey.



Il City continua a dominare ma non riesce a raddoppiare, tutto rinviato alla ripresa quando arrivano quattro gol: prima Kompany (gran destro dentro l'area) su assist di De Bruyne, poi lo stesso belga e infine Sterling e Otamendi in tuffo di testa arrotondano il risultato.



Brutta sconfitta per il Watford. La formazione di Mazzarri cade 3-0 a Leicester per effetto dei gol di Ndidi, Mahrez e Albrighton. Turno da dimenticare anche per un altro italiano: l'Hull City di Ranocchia perde infatti 2-0 (a segno Jones e Defoe) in casa contro il Sunderland già retrocesso e scivola al terzultimo posto, scavalcato dallo Swansea che batte di misura l'Everton (rete di Llorente). Finiscono 2-2 Bornemouth-Stoke City e Burnley-West Bromwich Albion.