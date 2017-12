Premier League: manita Chelsea, Liverpool ok in rimonta

Seconda giornata di ritorno in Premier League, dove durante le Feste si gioca davvero senza tregua. Il Chelsea di Conte bissa il successo di quattro giorni fa, a Stamford Bridge travolge 5-0 il malcapitato Stoke City con i gol, tra gli altri, dell'ex Roma Rudiger e dell'ex Toro Zappacosta, e sale al secondo posto in classifica. Demerito anche del Manchester United, che viene fermato sullo 0-0 in casa dal Southampton e si fa scavalcare dai Blues.

Un altro ex Roma grande protagonista ad Anfield Road, dove il Liverpool piega 2-1 il Leicester in rimonta grazie alla doppietta di Salah (in gol Vardy per le Foxes) e consolida il quarto posto mantenendo quattro punti di vantaggio su Tottenham e Arsenal, che giocheranno nei prossimi giorni. Con queste due reti l'attaccante egiziano sale a quota 17 in campionato, finora meglio di lui ha fatto solo Kane con 18.

Nelle altre quattro gare del pomeriggio della 20.ma giornata blitz a sorpresa del fanalino di coda Swansea sul campo del Watford, che va in vantaggio con Carillo ma si fa rimontare nei minuti finali dai gol di Ayew (87') e Narsingh (90'). Restando nelle zone basse della classifica successo fondamentale in chiave salvezza anche per il Bournemouth, che davanti al pubblico di casa supera 2-1 l'Everton e sale a quota 20 mettendosi dietro diverse squadre.

Tra queste c'è anche il Newcastle di Benitez, che col punto raccolto tra le mura amiche in virtù dello 0-0 contro il Brighton sale a quota 19. Chiude il quadro l'altro 0-0 di giornata tra Huddersfield e la rivelazione Burnley.