Premier League, Manchester United travolgente: 4-0 allo Swansea

Il Manchester United lancia un segnale alla Premier League. La squadra di José Mourinho, dopo il 4-0 rifilato alla 1.a giornata al West Ham, si ripete con lo stesso punteggio sul campo dello Swansea. I Red Devils si confermano una macchina da gol e per il tecnico portoghese le buone notizie arrivano anche dalla difesa, imbattuta in 180 minuti: le rivali sono avvisate: lo United in questa stagione sembra fare sul serio.



I Diavoli Rossi sbloccano il match allo scadere della prima frazione: Bailly ribadisce in rete sulla linea e vanifica lo splendido intervento di Fabianski, aiutato dalla traversa, su colpo di testa di Pogba. Gli altri gol arrivano nei minuti conclusivi della sfida: all'80' Lukaku capitalizza nel migliore dei modi l'assist di Mkhitaryan e non sbaglia di sinistro. 120 secondi più tardi Pogba sigla il tris con un delizioso tocco sotto a battere Fabianski in uscita: a fornire il passaggio decisivo è ancora una volta Mkhitaryan. All84' Martial ubriaca la difesa avversaria e chiude i conti di destro.