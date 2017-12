Premier League, Manchester United-Manchester City 1-2: Guardiola spedisce Mou a -11

Pep Guardiola mette le mani sulla Premier League. Il Manchester City si aggiudica per 2-1 il derby contro lo United all'Old Trafford e spedisce i Red Devils di Mourinho a -11 dopo 16 giornate. Il distacco è abissale e, nonostante manchino ancora 22 turni al termine del campionato, sembra aprire la strada a un trionfo City, decisamente superiore finora a tutte le rivali nella corsa al titolo.



I Citizens sbloccano il match al 43' sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Lukaku serve involontariamente David Silva e lo spagnolo da due passi anticipa De Gea. La reazione dei Red Devils è immediata e porta al pareggio di Rashford nel recupero della prima frazione (47'): l'attaccante approfitta della clamorosa leggerezza di Delph su lancio di Rojo per battere Ederson con un diagonale di destro. Al 54' gli ospiti passano ancora: punizione di David Silva, rinvio sbagliato di Lukaku e Otamendi in acrobazia gela per la seconda volta l'Old Trafford. Gli Sky Blues sfiorano il tris (Gundogan e De Bruyne) mentre Ederson si oppone a Rashford prima di compiere un doppio miracolo fermando Lukaku e Mata e regalando ai suoi una vittoria fondamentale.



Termina invece in parità il derby del Merseyside tra Liverpool ed Everton. Salah illude i Reds al 42': l'egiziano ex Roma semina il panico all'interno dell'area avversaria e supera Pickford grazie a uno splendido sinistro a giro. I Toffees agguantano i cugini al 77': Rooney trasforma il rigore concesso da Pawson per intervento scorretto di Lowren su Calvert-Lewin. I Reds non sfruttano così il ko del Chelsea con il West Ham e restano al quarto posto a -2 dai Blues di Conte.



Frena pure l'Arsenal di Wenger contro il Southampton. Giroud a 2' minuti dal termine salva i Gunners svettando di testa (assist di Sanchez) rispondendo al gol realizzato al 3' da Austin (sinistro vincente su servizio di Tadic).