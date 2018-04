Premier League: Manchester United-Liverpool 2-1, Chelsea ok

Marcus Rashford aveva realizzato l'ultima doppietta in Premier League il giorno del suo debutto, il 28 febbraio di due anni fa, contro l'Arsenal. L'Old Trafford lo riscopre fenomeno nella partita delle partite, quella contro il Liverpool, la rivale di sempre: controllo, dribbling e gol al 14', destro di prima intenzione (deviato) al 24'. Due reti che mandano in delirio i tifosi del Manchester United e soprattutto permettono a Mourinho di ipotecare la Champions. I Red Devils salgono infatti a +5 sulla squadra di Klopp interrompendone la striscia di 3 vittorie consecutive e sono temporaneamente a +12 sul Chelsea, quinto in classifica: il quarto posto che vale l'accesso all'Europa che conta sembra in cassaforte.



Per Mourinho un successo che vale doppio, considerando le assenze: tralasciando Ibra, mai dentro il progetto in questa stagione, mancavano Blind, Herrera, Jones, Martial, Pogba e Rojo, tutti potenziali titolari. Come capita spesso, non sono mancati i brividi: l'autorete sciagurata di Bailly che ha beffato De Gea con un involontario colpo di tacco ha riaperto la partita e il Liverpool ha attaccato in massa per agguantare il pari nel finale, disperandosi per l'ultimo tentativo di Salah finito altissimo sopra la traversa.

Del tonfo dei Reds ne approfitta il Chelsea di Antonio Conte, che a Stamford Bridge batte 2-1 con il gol di Willian e l'autorete di Kelly il Crystal Palace e torna a meno 4 dal terzo posto del Liverpool. Nelle altre gare netto successo del Leicester sul campo del fanalino di cosa WBA (1-4), vittoria salvezza del Newcastle di Rafa Benitez (3-0 al Southampton) e successi per Everton (2-0 al Brighton) e Burnley, che passa 3-0 all'Olympic Stadium e scatena la rabbia dei tifosi del West Ham. In coda Huddersfiled-Swansea termina 0-0.