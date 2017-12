Premier League, Manchester City show, Benitez in caduta libera

Solito show, anche in Galles. Diciassettesima partita di Premier League, sedicesima vittoria del Manchester City, la quindicesima consecutiva. I gol fatti salgono a 52, oltre 3 a partita: numeri pazzeschi, confermati dal 4-0 inflitto al povero Swansea ultimo in classifica. Era reduce dal successo sul Wba, è tornato in fretta sulla terra dopo i gol di David Silva e De Bruyne nel primo tempo e quelli di David Silva (ancora lui) e Aguero nella ripresa.



Il Manchester United per ora non perde ulteriore terreno e resta a -11: Lukaku decide la sfida col Bournemouth, decisamente più complicata rispetto a quella affrontata dai "cugini". Mourinho non molla e più che altro conserva i 7 punti di vantaggio sul quinto posto, dove ora il Tottenham (2-0 al Brighton) ha agganciato il Liverpool.



I risultati più eclatanti della notte sono il 4-1 del Leicester sul Southampton e l'1-0 dell'Everton al Newcastle, entrambi in trasferta: le Foxes, trascinate da un Mahrez di nuovo fenomenale e dal "ripescato" Okazaki ottengono la quarta vittoria di fila, mentre Benitez inciampa nella settima sconfitta nelle ultime 8 partite. Una vera e propria caduta libera che porta Rafa a un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione.