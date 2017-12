Premier League, Manchester City da sballo, Mourinho a -13

Spaventoso. Terrificante. O forse meraviglioso. Scegliete voi l'aggettivo più adatto: il rischio è che presto finiranno. Il Manchester City vince la diciassettesima partita consecutiva in Premier League e arriva a quota 60 gol segnati in 19 gare segnandone altri 4 al povero Bournemouth che del resto, meno di una settimana fa, ne aveva presi altrettanti dal Liverpool, anche se poi in Coppa di Lega aveva fatto tremare il Chelsea.



La doppietta di Aguero (che supera quota 100 gol all'Etihad, coppe comprese) spiana la strada agli uomini di Guardiola che poi arrotondano il risultato con Sterling e Guardiola. Non c'è storia, come sempre o quasi sempre. La notizia migliore per Pep arriva in tarda serata: il Manchester United ribalta il gol di Vardy con una doppietta di Mata, Lingard sciupa clamorosamente il 3-1 colpendo il palo a porta vuota, il Leicester resta in 10 per l'espulsione di Amartey e al 94' Maguire segna il gol del 2-2 che fa crollare Mourinho a -13.



Il Chelsea, incece, sprofonda a -16 pareggiando 0-0 con l'Everton, uno scenario che nessuno avrebbe immaginato l'anno scorso, quando Conte vinse anche con anticipo il campionato. A far festa, prima di Natale, è Rafa Benitez: dopo due mesi di astinenza e quattro sconfitte di fila, il suo Newcastle vince lo scontro salvezza col West Ham all'Olimpico di Londra. Finisce 3-2 con brividi finali. Bene anche il Tottenham: dopo la batosta col City, Pochettino si rialza grazie alla tripletta di Kane che spazza via la rivelazione Burnley. Lo Swansea, che ha appena cambiato allenatore, porta via un punticino contro il Crystal Palace, il Brighton regola 1-0 il Watford, pari tra Southampton e Huddersfield.