Premier League: Manchester City a forza sei, tripletta per Aguero

Il Manchester City non sbaglia e fa due su due in Premier League, la risposta al Chelsea è di lusso: dominato e battuto 6-1 l'Huddersfield in casa. È il pomeriggio di Sergio Aguero che realizza una tripletta ma è tutta la squadra di Guardiola a girare alla perfezione pur senza l'infortunato De Bruyne: il vantaggio arriva al 25' quando il Kun raccoglie direttamente da Ederson e con un cucchiaio supera Hamer.



L'incontenibile Mendy serve Gabriel Jesus per il raddoppio alla mezz'ora, il tris è ancora merito di Aguero che raccoglie la mezza papera di Hamer. Prima dell'intervallo gli ospiti accorciano con Stankovic ma nella ripresa arrivano altre reti dei Citizens. La pennellata su punizione di David Silva firma il poker, Aguero prende un palo e poi agguanta la tripletta (altro assist di Mendy) mentre Sanè, entrato nel finale, chiude definitivamente i conti propiziando l'autogol di Konogolo.