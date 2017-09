Premier League, Man City- Everton 1-1: Rooney ferma Guardiola

Segna Ronney, esulta Mourinho. Nel Monday night della seconda giornata di Premier League l'Everton ferma la corsa del Manchester City all'Etihad Stadium con una rete dell'ex capitano del Manchester United, che nella serata per lui più importante segna il gol numero 200 nella massima serie inglese e costringe la squadra di Guardiola al pareggio per 1-1 (per i citizens in gol Sterling a 10' dalla fine).

Guardiola sceglie Leroy Sane anziché Danilo e schiera in avanti la solita coppia Gabriel Jesus-Aguero supportata dalla qualità di Silva. Per cercare di non subire l'inferiorità in mezzo al campo, Koeman risponde con un centrocampo piuttosto robusto: non c'è Klaassen ma Davies e Schneiderlin. La trama della partita sembra essere scritta, la pioggia di Manchester rende le manovre del City veloci, ma l'Everton tiene sempre i reparti molto compatti senza lasciare spazio a Silva e ingabbiando Aguero. La gara è bloccata tatticamente, un timido tentativo di De Bruyne scalda le mani a Pickford, ma la prima vera occasione capita a Otamendi, che con un bolide da fuori area costringe il baby portiere alla respinta. E' il momento migliore della squadra di Guardiola, ma Silva in diagonale trova solo il palo e nenache 1' dopo Rooney mette dentro il gol del vantaggio: il 200° in Premier League per lui (Shearer è a quota 260). Nel finale di tempo poi le cose si complicano ancora per il City: Walker colleziona due gialli e viene (ingiustamente) espulso.

Nella ripresa il Manchester City nonostante l'inferiorità numerica controlla il gioco e il possesso di palla. L'Everton non cambia il proprio piano tattico e col passare dei minuti si schiaccia sempre più nei pressi della propria area. La squadra di Guardiola dimostra grande cuore ma anche molta imprecisione nella zona decisiva del campo, il tecnico ex Barcellona getta nella mischia Danilo e Bernardo Silva e man mano le occasioni crescono fino al gol di Sterling, bravissimo a battere al volo e a fulminare Pickford a 10 minuti dal termine. Da questo momento al triplice fischio è assedio dei citizens, favoriti anche dall'espulsione per doppio giallo di Schneiderlin, ma il gol che avrebbe ribaltato il match non arriva. Il City sale a 4 punti, lo United di Mourinho guarda già tutti dall'alto,.