Premier League, lo United regola 2-0 l'Everton. Gioia Liverpool nel recupero

Nella 22.a giornata di Premier League il Manchester United torna a fare bottino pieno vincendo 2-0 sul campo dell'Everton dell'ex Rooney. La squadra di Mourinho sblocca la partita nella ripresa, al 57', grazie al piatto destro di Martial e chiude i conti all'81' con un tiro da applausi di Lingard. Superba la prestazione di Pogba, autore anche dell'assist nella prima rete. I Red Devils si portano al secondo posto a quota 47 superando momentaneamente il Chelsea di Conte, impegnato mercoledì sera all'Emirates Stadium contro l'Arsenal. Il Manchester City, che giocherà domani sera in casa con il Watford, è distante 12 lunghezze.



Successo all'ultimo respiro per il Liverpool. I Reds, senza Coutinho e Salah, si impongono 2-1 sul campo del Burnley al termine di un match molto emozionante nella fase conclusiva. La squadra di Klopp passa in vantaggio al 61' grazie al gran sinistro di Mané e viene raggiunta a 3' dal termine dal colpo di testa vincente da due passi di Gudmundsson. Un altro colpo di testa, sempre da distanza ravvicinata, decide la sfida al 94': Klavan regala 3 punti molto pesanti a Klopp in chiave Champions.



Sorridono pure Leicester (3-0 all'Huddersfield) e Newcastle (1-0 sul campo dello Stoke City) mentre termina in parità (2-2) la gara tra Brighton e Bournemouth.