Premier League, Liverpool-West Ham 4-1, Benitez raggiunto all'89'

Un gol e un assist per Salah, che raggiunge Kane in testa alla classifica marcatori a quota 23, altri 4 per il Liverpool che si conferma in un gran momento e grazie al netto successo sul West Ham balza temporaneamente al secondo posto della Premier League, un punto sopra il Manchester United, impegnato nello scontro diretto col Chelsea. I Reds sbloccano il risultato col probabile futuro juventino Emre Can, bravo a staccare di testa sul corner dell'ex romanista, poi nella ripresa è proprio Salah a trovare il raddoppio, mentre Firmino, su clamoroso errore della difesa ospite, firma il tris che si fatto chiude i giochi. Il gol di Antonio, infatti, serve agli Hammers solo per rendere meno pesante il passivo, prima del 4-1 definitivo di Mané, dopo una splendida azione collettiva.



Nessun'altra grande impegnata nel sabato di Premier: la rivelazione Burnley rimanda ancora una volta l'appuntamento con la vittoria che manca ormai dal 12 dicembre e viene fermata sull'1-1 dal Southampton che si salva grazie a un gol di Gabbiadini al 90'; beffa finale anche per il Newcastle di Benitez che avanti 2-0 sul campo del Bournemouth fino all'80', subisce due reti negli ultimi dieci minuti e non riesce ad allontanarsi dalla zona calda. Importanti, in chave salvezza, i successi di Brighton (4-1 allo Swansea) e Huddersfield (2-1 sul campo del Wba), come il pari ottenuto all'ora di pranzo dallo Stoke City a Leicester.