Premier League, Liverpool-Watford 5-0: poker di Salah

Benvenuti al Salah show. L'attaccante è il protagonista assoluto con 4 gol nella travolgente vittoria, 5-0, del Liverpool sul Watford nella 31.a giornata di Premier League. Il netto successo proietta i Reds momentaneamente al terzo posto in classifica davanti al Tottenham impegnato in FA Cup.



La punta ex Roma sblocca il match al 4': dribbling ai danni di Britos e destro vincente. Al 43' l'egiziano firma il raddoppio sfruttando nel migliore dei modi il servizio di Robertson dalla sinistra. Nella ripresa Salah veste anche i panni dell'assist-man (Firmino di tacco sigla il tris di tacco al 49') prima di salire ancora in cattedra nel finale segnando il 4-0 (al termine di uno slalom irresistibile al 77') e il 5-0 dopo una respinta di Karnezis sul tiro di Ings (85').



Per il 25enne egiziano sono 29 le reti in campionato, 36 quelle complessive in questa stagione: numeri da urlo che fanno sognare i tifosi della squadra di Klopp anche in vista dei quarti di Champions contro il City.