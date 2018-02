Premier League, Liverpool-Tottenham 2-2: Kane pareggia nel recupero su rigore

Nella 26.a giornata di Premier League finisce 2-2 la sfida Champions tra Liverpool e Tottenham andata in scena ad Anfield. La squadra di Klopp mantiene 2 punti di vantaggio sugli Spurs ma rischiano di venire sorpassati al terzo posto dal Chelsea di Conte, impegnato lunedì sera con il Watford.



Emozioni già al 3': Dier sbaglia clamorosamente il retropassaggio e Salah ne approfitta per battere Lloris con un preciso mancino. Gli Spurs agguantano il pari all'80' grazie a Wanyama: il centrocampista kenyota, entrato da 1' minuto, lascia partire un destro da applausi che si infila all'incrocio.



Gli ospiti avrebbero l'occasione per ribaltare il match ma Kane fallisce un rigore (87') e così vengono puniti al 91' nuovamente da Salah, autore di una spettacolare serpentina nell'area avversaria. I padroni di casa credono ormai di aver conquistato il bottino pieno e invece al 93' Van Dijk, acquistato nel mercato di gennaio per 85 milioni di euro, atterra Lamela: Moss, su segnalazione del guardalinee, fischia il secondo penalty per i biancoblu: questa volta Kane non sbaglia.