Premier League, Liverpool rimontato dall'ultima della classe

Dall'anticipo della 34esima giornata di Premier League arrivano buone notizie per la Roma in chiave semifinale di andata di Champions League contro il Liverpool. La squadra di Klopp, che in avvio fa ricorso ad un ampio turnover facendo riposare qualche titolare, va in vantaggio di due gol sul campo del fanalino di coda WBA, ma negli ultimi dieci minuti si fa clamorosamente rimontare evidenziando diverse incertezze soprattutto sui calci da fermo.

La partita si mette subito in discesa per i Reds, che dopo 4 minuti passano grazie alla rete di Ings, schierato al posto di Firmino. Il primo tempo è molto divertente, il Liverpool gioca benissimo quando attacca, a tratti è devastante, ma dietro sbanda parecchio e i padroni di casa sciupano almeno due occasioni buone per il pari. Anche nella ripresa la partita rimane equilibrata, almeno fino al 72', quando Salah scappa sul filo del fuorigioco e con un pallonetto delizioso mette a segno il gol numero 31 in campionato.

Se l'ex giallorosso sarà il pericolo pubblico numero uno per Di Francesco martedì sera, le note liete per il tecnico della Roma arrivano dalla difesa dei Reds sui calci piazzati: nei dieci minuti finali infatti il WBA comincia a buttarla "in the box" e prima accorcia con Livermore, bravo a buttarla dentro dopo un batti e ribatti infinito, e poi pareggia con Rondon, che anticipa tutti di testa e batte Karius. Liverpool al terzo posto con tre punti di vantaggio sul Tottenham, il WBA resta all'ultimo posto.