Premier League, Liverpool ko contro lo Swansea ultimo in classifica

Nel posticipo della 24.a giornata di Premier League caduta inaspettata del Liverpool. La squadra di Klopp perde 1-0 sul campo dello Swansea ultimo in classifica e non riesce a mantenere lo stesso passo del Chelsea che ora occupa il terzo posto in classifica con tre punti di vantaggio sui Reds. Il Tottenham, bloccato ieri dal Southampton, resta staccato di due lunghezze.



A decidere la sfida è il gol realizzato da Mawson con un destro rasoterra al 40' dopo un intervento non perfetto di Van Dijk. Gli Scourses si gettano in avanti alla ricerca del pareggio ma vanno a sbattere contro Fabianski (decisivo sulla punizione di Salah) e sul palo colpito di testa da Firmino al 94'.