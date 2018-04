Premier League: Liverpool e United ok, tris del City

Il Crystal Palace ha provato anche a usare il doppio portiere, ma non è bastato per fermare Mohamed Salah. Mamadou Sakho, ex di turno, crollato a terra dopo la finta dell'egiziano, si è lanciato con le mani per parare il tiro a botta sicura, eppure la palla è passata lo stesso superando poi anche Hennessey: era l'84' e il Liverpool ha vinto così ringraziando ancora una volta l'ex romanista.

Il gol numero 29 in campionato proietta sempre di più Salah verso il titolo di capocannoniere della Premier League e anche verso la Scarpa d'Oro, un trofeo che fino all'anno scorso sarebbe stato inimmaginabile per un giocatore che a Roma arrivava sì in doppia cifra, ma lontano dal vertice. In Serie A faceva l'ala, a Liverpool anche in teoria, ma con un sistema di gioco diverso che lo mette in condizione di arrivare più volte davanti alla porta. Così, incredibile ma vero, ha eguagliato un record di Didier Drogba, che era arrivato al massimo a quota 29 in una sola stagione. All'ex giallorosso ne basta un altro per raggiungere i 30 e diventare l'africano più prolifico.

Al di là di Salah, il Liverpool si avvicina ai quarti di Champions col Manchester City con una vittoria fondamentale per tenere almeno a debita distanza il Chelsea e consolidarsi tra le prime quattro: Jurgen Klopp se l'è vista brutta al 13' dopo il rigore del vantaggio di Milivojevic, poi nella ripresa il pari di Mané ha rimesso le cose a posto e il forcing ha portato al sorpasso firmato Salah. Se in Egitto dovessero votare ancora, magari stavolta lo farebbero davvero presidente dopo avergli dato un milione di voti...

Alla vittoria dei Reds ha risposto il Manchester United, che ad Old Trafford ha regolato 2-0 lo Swansea grazie al solito Lukaku e al secondo gol in maglia Red Devils di Alexis Sanchez. Con questi tre punti la squadra di Josè Mourinho resta seconda con due punti di vantaggio sul Liverpool e si mette comoda in poltrona ad aspettare il big match domenicale tra Chelsea (quinto a 12 lunghezze) e Tottenham (quarto a meno 7).

Nelle altre gare della 32esima giornata colpi esterni al sapore di Europa League per il Leicester (2-0 sul campo del Brighton firmato Iborra e Vardy) e per il Burnley, che passa 2-1 sul campo del fanalino di coda WBA e si dimostra ancora una volta la sopresa del campionato (settimo posto a meno 2 dall'Arsenal). In coda invece esultano il West Ham, che dopo la violenta protesta di due settimane fa travolge 3-0 il Southampton trascinato dalla doppietta dell'ex Inter Arnautovic, e il Newcastle di Rafa Benitez, che stende 1-0 l'Huddersfield e oggi sarebbe salvo al pari degli Hummers. Chiudono il quadro Watford-Bournemouth 2-2 e l'ennesima vittoria del Manchester City, che passa 3-1 sul campo dell'Everton e fa un altro passo verso la conquista del titolo.