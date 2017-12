Premier League, Lingard salva Mourinho: il Chelsea torna a vincere

Pep Guardiola fa festa anche senza giocare. Il tecnico spagnolo, che domani sfiderà il Newcastle col suo Manchester City, si è messo comodo oggi per assistere al Boxing Day di Premier League e sotto l'albero ha trovato un inaspettato regalo in ritardo: 12 punti di vantaggio.

Il Manchester United, seconda forza del campionato, rallenta infatti ancora e viene fermato in casa dalla grande sorpresa della stagione, il Burnley, dicendo praticamente addio alle speranze di titolo. All'Old Trafford la squadra di Mourinho va sotto in avvio punita dal gol di Barnes in mischia e viene messa in ginocchio nel finale del primo tempo dal capolavoro su punizione di Defour, ma nella ripresa Pogba e compagni hanno una grande reazione e grazie alla doppietta del subentrato Lingard (53' e 91') riescono ad evitare la seconda sconfitta interna consecutiva e a mantere un punticino di vantaggio sul Chelsea.

La squadra di Conte torna a vincere regolando 2-0 il Brighton a Stamford Bridge con relativa facilità (le reti, entrambe nella ripresa, portano le firme di Morata e Marcos Alonso), mette pressione allo United e consolida il terzo posto tenedo a debita distanza (5 punti) il Tottenham del record-man Harry Kane, che nell'anticipo aveva strapazzato 5-2 il Southampton.

Gol a grappoli e grandi emozioni anche nelle altre gare della 20esima giornata, in particolare nella sfida salvezza tra Bournemouth e West Ham, finita 3-3 dopo un'altalena di emozioni pazzesca e decisa dal gol a tempo quasi scaduto di Wilson (doppietta per l'ex Inter Arnautovic). Pari anche tra Huddersflied e Stoke (1-1) e tra Wba ed Everton (0-0), mentre il Leicester si fa rimontare e cade 2-1 sul campo del Watford (in gol l'ex Udinese Wague).

A chiudere il quadro della giornata il largo successo del Liverpool, che ad Anfield travolge 5-0 lo Swansea. La squadra si Klopp sblocca subito il match con Coutinho, poi nella ripresa si diverte e dilaga con protagonista Firmino, autore di una doppietta. Con questo successo i Reds tornano davanti al Tottenham e riconquistano il quarto posto a quattro lunghezze dal Chelsea.