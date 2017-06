Premier League, la confessione di Webb: "Giocatori chiedevano un giallo per saltare il Boxing Day"

Per anni in Italia si è parlato della possibilità di giocare durante la sosta natalizia e si è portato l'esempio inglese come quello da seguire, ma se per i tifosi avere delle partite di campionato da vedere tra un'abbuffata e l'altra è sicuramente un piacere, pare che ai giocatori della Premier League invece questa tradizione non piaccia per niente, anzi, molti di loro sarebbero anche disposti a supplicare l'arbitro di ammonirli per essere squalificati e saltare l'odiato appuntamento del 26 dicembre.

A rivelare al mondo "quello che nessun tifoso vorrebbe mai realmente sentire" è stato l'ex fischietto inglese Howard Webb, lo stesso che ha diretto la finale di Champions League 2010 tra Inter e Bayern Monaco, durante la trasmissione su BT Sport dedicata alla Champions League: "In un paio di occasioni, attorno al periodo di Natale, mi è capitato che, per poter avere del tempo libero, alcuni giocatori di Premier League mi abbiano detto che un cartellino giallo avrebbe fatto al caso loro - ha raccontato Webb fra l'incredulità generale dei presenti in studio - e così facevano in modo di farsi ammonire facendo cose stupide, come trattenere un avversario o buttare via la palla".

La "confidenza" televisiva del miglior arbitro del 2011 ha subito scatenato il popolo di Twitter, che indignato ha chiesto alla Football Association "di aprire un'inchiesta e di multare e squalificare per un lungo periodo" coloro che sono eventualmente ricorsi ad un simile mezzuccio, "perché gente che prende tutti quei soldi non può certo lamentarsi".