Premier League: l'Arsenal cade in casa dell'Everton, ko anche il Leicester

Due sconfitte eccellenti nei primi due anticipi della sedicesima giornata di Premier League: cadono in trasferta sia Arsenal che Leicester. I Gunners vanno in vantaggio in casa dell'Everton con il solito Alexis Sanchez al 20' ma Coleman pareggia sul finire di primo tempo. La rimonta di Koeman si completa proprio nel finale, quando Williams trova il definitivo 2-1, che non viene intaccato neanche dal doppio giallo a Jagielka al 93'. Wenger rimane quindi a tre punti di distanza dal Chelsea, che dovrà affrontare il Sunderland.



Brutte notizie anche per il Leicester, Ranieri di nuovo ko dopo la bella vittoria sul Manchester City. I detentori del titolo prendono gol al 34' da Pugh e non riescono più rialzarsi. Leicester fermo al quattordicesimo posto a quattro punti dalla zona retrocessione.