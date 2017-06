Premier League: l'arbitro sbaglia e si scusa via mail con il Bournemouth

Un errore arbitrale come un altro, ma che questa volta ha avuto un epilogo leggermente diverso. Roger East, fischietto della gara tra Stoke City e Bournemouth 0-1 di Premier League, si è infatti accorto nel dopo-gara di avere sbagliato nel giudicare non falloso l'intervento in area di Shawcross su Wilson (mentre la partita era sullo 0-0) e ha scritto una mail all'allenatore dei Cherries, Eddie Howe, per scusarsi.



Da parte sua, Howe ha apprezzato il gesto e chiuso subito il caso (anche perché i tre punti sono arivati comunque): "Non si può chiedere di più delle scuse. Tutti facciamo errori, pure io. E quando questo accade c’è solo una cosa da fare: riconoscerlo e ripartire". East, invece, ha ricevuto una punizione per l'errore e sarà quarto uomo in Southampton-Everton: "Ma non è giusto valutare un professionista da un solo episodio".