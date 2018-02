Premier League, ipotesi sosta invernale

Sarebbe la vittoria di una battaglia culturale portata avanti per anni dei vari Wenger, Mourinho, Guardiola e prima ancora Ancelotti, Mancini e addirittura Sven Goran Eriksson. Il calcio inglese, una delle poche culle della ortodossia ancora esistente, sta pensando di introdurre nel proprio calendario il winter break, cioè la sosta invernale, così come accade già in Spagna, Germania e Francia, con lo scopo di allentare la morsa su giocatori ed allenatori a causa del turbinio di partite tra campionato e coppe nazionali in programma tra dicembre e gennaio.



Non solo: ossessionati dal fatto di non vincere un Mondiale da oltre 50 anni, in Inghilterra avrebbero già valutato l'impatto positivo di tale decisione sulle performance della nazionale, i cui convocati arriverebbero alle fasi finali delle competizioni con più energie e meno infortuni.



Insomma, il tema è sul tavolo ma per ora lì rimarrà: non è certo in discussione il Boxing Day, perché la sosta sarebbe programmata terminate le feste e non prima di gennaio (come quest'anno in Italia...). Ma se ne riparlerà, ai massimi livelli tra Lega, associazione calciatori e televisioni alla fine del prossimo campionato, quello del 2019, ultimo anno del ricco contratto tv che ha garantito ai club inglesi oltre un miliardo di sterline per il triennio.