Premier League, il Watford travolge il Chelsea: Conte rischia

"Conte's on the brink" titolava qualche giorno fa il Daily Express, secondo cui se l'ex ct della Nazionale avesse perso nel Monday Night sul campo del Watford sarebbe stato esonerato. Se il tabloid aveva ragione, il futuro del tecnico italiano è segnato, perché nel posticipo della 26esima giornata di Premier League il Chelsea campione in carica non ha solo perso, ma è stato letteralemente travolto: 4-1 alla fine il risultato per Deulofeu e compagni, con l'ex rossonero assoluto protagonista del match.

Watford padrone del campo già dalle prime battute della partita, ma la svolta decisiva arriva alla mezz'ora del primo tempo, quando Bakayoko commette un ingenuo fallo a centrocampo e si vede sventolare in faccia il secondo giallo. Il Chelsea prova a riorganizzarsi, ma nel finale del primo tempo va sotto punito dal rigore di Deeney (assegnato per un fallo su Deulofeu), che fissa l'1-0 su cui si chiude la prima frazione.

Nella ripresa i Blues ci provano con orgoglio e carattere, Conte si gioca anche la carta Giroud e a 10' dal termine trova il gol del pareggio con Hazard. A questo punto il Chelsea sente di poterla anche vincere e si scopre, ma il Watford sfrutta la superiorità numerica e colpisce con Janmaat, autore di una splendida serpentina nell'area dei Blues. Il gol taglia le gambe alla squadra di Conte, che nei minuti finali viene travolta dalle reti di Deulofeu, alla prima gioia davanti ai suoi nuovi tifosi, e dell'ex Juve Pereyra, che fissa il punteggio su un pesantissimo 4-1.