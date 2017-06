Premier League, il Watford di Mazzarri batte 3-1 lo United di Mourinho

Clamoroso in Premier League. Nel lunch match del quinto turno il Watford di Walter Mazzarri piega 3-1 lo United di Josè Mourinho. Capoue porta in vantaggio gli Hornets al 34' con una conclusione di destro. I Red Devils pareggiano i conti al 62': Rashford infila Gomes da due passi al termine di un'azione confusa.



Ma non è giornata per il Manchester. Zuniga, pupillo di Mazzarri, trova l'angolino all'83' sfruttando nel migliore dei modi l'invito di Pereyra. Al 93' Fellaini stende lo stesso Zuniga in area di rigore: dagli 11 metri Deeney fa esplodere Vicarage Road. Per Mourinho è la terza sconfitta consecutiva dopo i ko contro il City e il Feyenoord in Europa League: inizio di stagione a dir poco complicato per lo Special One. Mazzarri può invece esultare: adesso il Watford è distante solo 2 punti da una delle favorite per la vittoria finale in Premier.



Gli altri risultati: Crystal Palace-Stoke City 4-1 (9' Tomkins, 11' Dann, 71' McArthur, 75' Townsend, 94' Arnautovic), Southampton-Swansea 1-0 (64' Austin).