Premier League, il Tottenham non molla il Chelsea

Ci sarà ancora da sudare per Antonio Conte, il Tottenham non ha intenzione di lasciare vincere facilmente la Premier League al Chelsea. Gli uomini di Pochettino vincono 1-0 in casa del Crystal Palace (gol di Eriksen al 78' su assist di Kane) e tornano a quattro punti dai Blues a quattro giornate dal termine del campionato.



Stesso risultato, ma in casa, per l'Arsenal che ringrazia Huth per l'autogol a quattro minuti dal novantesimo che consente a Wenger di battere il Leicester. Altro 1-0 nella terza partita dei posticipi, è quello del Middlesbrough sul Sunderland con la rete dell'ex Atalanta De Roon.