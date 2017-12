Premier League, il Manchester United va, Tottenham a picco

Un brivido di troppo, durato poco per fortuna di Mourinho e dei tifosi del Manchester United. Sembrava tutto facile sul campo del Watford, travolto con tre gol in 13 minuti, dal 19' al 32' del primo tempo, ma nel finale, con Matic fuori per infortunio, i Red Devils hanno rischiato di subire la clamorosa rimonta, poi Lingard ha rimesso presto le cose a posto col gol del 4-2.



Mou schiera la squadra con un'inedita difesa a tre più Valencia e Young sulle fasce. A sorpresa è proprio Ashley Young, "retrocesso" terzino nelle ultime settimane, a ricordarsi del suo passato da attaccante segnando i primi gol in campionato della stagione: bello il primo con un gran destro sul primo palo, bellissimo il secondo su punizione. Martial sembra chiudere i conti poco dopo la mezzora, ma nella ripresa il Watford torna in partita con le reti di Deenay e Doucoure: all'84' è 2-3. Ci pensa Lingard in contropiede, allora, a spegnere i sogni di rimonta dei rivali all'86' e a quel punto Mou dà spazio anche a Ibrahimovic, regalandogli altri minuti per farlo tornare in forma dopo il lungo infortunio.



Nelle altre gare della notte, la notizia più importante arriva da Leicester, dove Vardy e Mahrez tornano per una notte i fenomeni che trascinarono Ranieri al miracolo: il tiro al volo del centravanti e il sinistro a giro dell'algerino regalano il successo alla Foxes contro un Tottenham in crisi (un punto nelle ultime tre partite, una vittoria nelle ultime 5). Si salva invece Benitez che col suo Newcastle rischia la quinta sconfitta di fila, ma rimonta da 2-0 a 2-2 sul campo del Wba. Finisce 0-0 il "derby" tra Brighton e Crystal Palace.