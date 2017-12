Premier League: il Manchester City vince al 96', ok il Chelsea

Raheem Sterling uomo della provvidenza del Manchester City: al 96' del match contro il Southampton, l'attaccante inglese trova il jolly giusto che si incastra nel sette e regala tre fondamentali punti a Pep Guardiola per mantenere le otto lunghezze di vantaggio sui cugini del Manchester United. De Bruyne aveva portato in vantaggio i Citizens in apertura di ripresa ma l'Etihad Stadium era stato gelato da Romeu al 75', il gran gol di Sterling allo scadere sembra indicare una volta in più che, dopo 4 anni, il campionato potrebbe tornare in casa del City.



Vincono anche le altre big, a partire dal Chelsea. Nella giornata della prima espulsione in Premier League di Antonio Conte (al 43' del primo tempo per la mancata assegnazione di un angolo), ci pensa l'ex Roma Rudiger a decidere il match contro lo Swansea. Arsenal a valanga sull'Huddersfield (5-0), bene anche il Liverpool con il 3-0 (doppietta per Salah) in casa dello Stoke City.



L'Everton cala il poker al West Ham, tripletta di Rooney (che sbaglia anche un rigore) a 2272 giorni dall'ultima in maglia Manchester United. Infine vittoria esterna del Burnley sul campo del Bournemouth.