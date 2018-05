Premier League, il Manchester City festeggia il titolo. Il Chelsea 'vede' la Champions

L'Huddersfield si prende un punto pesantissimo in chiave salvezza, approfittando di un Manchester City con in testa solo la festa per la vittoria della Premier League: all'Etihad Stadium finisce 0-0, è solo il quarto pareggio in campionato per Guardiola che con due vittorie nelle ultime due partite può comunque toccare quota 100 punti. Al 95' grande festa per il quinto titolo della storia dei Citizens.

Si infiamma la corsa Champions League. Il Chelsea di Antonio Conte supera 1-0 il Liverpool a Stamford Bridge grazie al colpo di testa di Giroud al 32' su cross di Moses e si porta a solo due punti dal Tottenham, battuto ieri dal Wba. Tre sono invece le lunghezze di distanza dai Reds che hanno però disputato una partita in più (in caso di arrivo a pari merito conta la differenza reti, con la squadra di Klopp nettamente in vantaggio). Non può più sperare nella Champions l'Arsenal: i Gunners salutano comunque nel migliore dei modi Wenger (ultima all'Emirates) travolgendo 5-0 il Burnley (doppietta di Aubametang, Lacazette, Kolasinac e Iwobi).