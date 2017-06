Premier League, il Liverpool spegne il Tottenham. Gabbiadini show: doppietta

Nella 25.ma giornata di Premier League, aperta dal successo dell'Arsenal sull'Hull City, il Liverpool si aggiudica 2-0 il big match contro il Tottenham ad Anfield Road. La doppietta di Mane al 16' e al 18' affonda gli Spurs, raggiunti proprio dall'Arsenal a quota 50 punti al secondo posto: il Chelsea domenica può allungare ancora in testa andando a +11.



Il Manchester United supera 2-0 il Watford all'Old Trafford. Mourinho si aggiudica dunque il confronto in panchina con Mazzarri: Mata e Martial fanno felice il tecnico portoghese. I Red Devils si portano momentaneamente a -1 dal Manchester City.



Se Mazzarri piange, un altro italiano esulta: Manolo Gabbiadini non smette infatti di segnare. L'attaccante del Southampton, dopo il gol all'esordio, sigla una doppietta nel roboante 4-0 sul Sunderland. L'autorete di Denayer e Long completano il tabellino del match. Termina 2-2 la sfida tra West Ham e West Bromwich Albion mentre lo Stoke City batte di misura il Crystal Palace. Nessun gol in Middlesbrough-Everton.