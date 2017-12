Premier League, il City rimonta e torna a +8 sullo United

Il Manchester City fatica più del previsto al Kirklees Stadiium ma aggiunge altri tre fondamentali mattoncini alla sua classifica: torna il vantaggio di otto punti sui cugini dello United dopo tredici giornate di Premier League. L'Huddersfield spaventa Guardiola passando in vantaggio allo scadere del primo tempo con l'autogol di Otamendi ma nella ripresa Aguero (su rigore) e Sterling (a sei minuti dalla fine) completano la rimonta e fissano il risultato sul 2-1.



Vittoria preziosa per l'Arsenal che sale a 25 punti superando Liverpool e Tottenham posizionandosi al quarto posto: decisiva la rete dal dischetto di Sanchez al 92' dopo il fallo in area di Tarkowski, finisce 1-0 sul campo del Burnley. Nell'altra partita, Southampton a valanga sull'Everton: 4-1 con la doppietta di Austin e le reti di Taidc e Davis che rendono vano il gol di Sigurdsson.