Premier League: il City prende il largo, Conte batte Mourinho

Neanche l'Arsenal ferma la corsa del Manchester City che all'Etihad Stadium trova la decima vittoria in campionato e consolida il primato in Premier League: dopo undici giornate il campionato inglese ha preso una decisa direzione. I Gunners vanno sotto dopo venti minuti con il preciso diagonale sinistro di de Bruyne e subiscono il secondo gol in apertura di ripresa con il rigore di Aguero. Lacazette la riapre su assist di Ramsey ma il tap-in di Gabriel Jesus chiude definivitamente i conti: 3-1.



Il Tottenham rimane a otto punti di distanza con l'1-0, a Pochettino basta il bel sinistro da fuori area di Son contro il Crystal Palace mentre i cugini del Manchester United non rispondono al City. Nello scontro tra Antonio Conte e José Mourinho vince l'italiano, il suo Chelsea rimane al quarto posto ma accorcia proprio sui Red Devils (secondi a pari punti con gli Spurs): decide un gol di Morata al 55', lo spagnolo colpisce di testa completamente solo dentro l'area sul corss di Azpilicueta. Nell'altra partita, 3-2 casalingo dell'Everton sul Watford.