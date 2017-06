Premier League, il Chelsea stende l'Everton: titolo a un passo

Era la partita che Conte temeva di più e il suo Chelsea ha superato l'esame a pieni voti, con un 3-0 e lode. I Blues sbancano il campo dell'Everton grazie alle reti nella ripresa di Pedro, Cahill e Willian e a quattro giornate dalla fine mantengono 4 punti di vantaggio sul Tottenham, che a White Hart Lane ha sbrigato la pratica Arsenal con un 2-0 zhe sta stretto agli uomini di Pochettino.

Nonostante il successo degli Spurs, Conte è comunque sempre più vicino a trionfare nella stagione del debutto in Premier League e la gara disputata contro Lukaku e compagni può essere presa a emblema dell'intera stagione: 3-4-3, difesa granitica, sacrificio, verticalizzazioni e tantissima grinta. Il primo gol di Pedro è un vero e proprio gioiello, con l'ex Barça che scaraventa un destro tremendo all'incrocio da distanza siderale. La seconda rete, quella della sicurezza, arriva da capitan Cahill, lesto a toccare in rete una punizione velenosa di Hazard; nel finale arriva anche il tris di un ispirato Willian ed è apoteosi Blues.

Apoteosi un po' smorzata qualche ora dopo dalla grande risposta del Tottenham, che domina il derby contro l'Arsenal per tutta la gara e porta a casa i tre punti grazie ad un uno-due devastante in apertura si ripresa che non lascia ai Gunners possibilità di replica. A sbloccare il match è Dele Alli, che corregge in rete dopo una grande iniziativa personale di Erikssen, mentre il raddoppio arriva tre minuti dopo su rigore con Kane, al suo 21esimo gol in campionato. Gli Spurs avrebbero anche le chance per dilagare, ma Cech è super ed evita a Wenger guai peggiori.

Se a Londra esultano, a Manchester invece piangono e almeno uno tra Mourinho e Guardiola l'anno prossimo probabilmente guarderà la Champions League in tv su Premium Sport. Dopo il pareggio di Rooney (tornato al gol su rigore) e compagni per 1-1 a Old Trafford contro lo Swansea nel lunch match, i Citizens pareggiano 2-2 sul campo del Middlesbrough mantenendo un punto di vantaggio sui cugini, ma rischiando di veder scappare via il Liverpool, che gioca nel Monday Night sul campo del Watford di Mazzarri. Il City chiude il primo tempo sotto 1-0 per il gol dell'ex Negredo, risponde nella ripresa con Aguero, ma poi torna sotto (Chambers) e si salva solo nel finale grazie a Gabriel Jesus.