Premier League, Ibra salva Mou: pari United

Il Manchester United approfitta solo parzialmente dello scontro diretto che aspetta i cugini del City contro il Chelsea e guadagna un solo punto verso il quarto posto, ultimo utile per la qualificazione in Champions League. I Red Devils rischiano la sconfitta in casa contro l'Everton, che passa al 22' del primo tempo con Jagielka ma al 94' il "solito" Zlatan Ibrahimovic segna la rete dell'1-1 su calcio di rigore, assegnato per fallo di mano di Williams (espulso nell'occasione). Per Mourinho due punti nelle ultime due partite, Pogba sostituito ad inizio ripresa.



Vola ancora il Leicester che, dall'addio di Ranieri, tiene un ritmo da scudetto: quinta vittoria di fila con Shakespeare, nella trentunesima giornata di Premier League la vittima è il Sunderland che perde 2-0 al King Power Stadium per le reti di Slimani e Vardy. Sorridono anche Watford e Mazzarri, 2-0 casalingo al West Brom con Niang sugli scudi: il francese in prestito dal Milan apre le marcature al 13' e al 49' serve a Deeney per il definitivo raddoppio. Successo per 1-0 del Burnley sullo Stoke City nell'altra partita.