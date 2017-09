Premier League: gioia City al 97', United in testa da solo

Chissà se Maurizio Sarri si è piazzato davanti alla tv per vedere Bournemouth-Manchester City e chissà cosa avrà pensato, nel caso, quando al 97', un minuto dopo aver rischiato il clamoroso tracollo, Pep Guardiola aveva le braccia alzate per festeggiare. Il prossimo eurorivale del Napoli l'ha spuntata nel modo più crudele possibile (per gli avversari, naturalmente): un autogol in pieno recupero. Il tiro di Sterling, che quando ha colpito il pallone sull'assist di Danielo era l'unico giocatore in maglia celeste intorno a 6 rivali, è stato deviato concludendo la propria traiettoria in porta.



Guardiola se l'è vista brutta, perché ha subito gol praticamente alla prima occasione per il Bournemouth, andando subito sotto: un capolavoro di Daniels che ha fatto immediatamente il giro del web, con un sinistro terra aria da posizione defilata, all'altezza del vertice sinistro dell'area. Ha rimediato già nel primo tempo Gabriel Jesus, che si conferma un potenziale "craque", per dirla alla spagnola: il brasiliano si fa trovare pronto sull'assist di David Silva e segna l'1-1.



Il risultato è rimasto lo stesso fino al 97', anche perché il Bournemouth ha colpito un palo con King e ha sprecato un'occasione al 96'. Sul capovolgimento di fronte, Sterling l'ha decisa a modo suo (facendosi espellere subito dopo) e i padroni di casa si sono infuriati perché il recupero segnato era di 5 minuti, ma dal 90' poi ci sono state tre ammonizioni e una sostituzione: così Guardiola, dopo 100 minuti e 18 secondi di una partita interminabile, evita il secondo pareggio di fila e sale temporaneamente al comando.

Solo temporaneamente però, perchè in serata il Manchester United stende 2-0 il Leicester ad Old Trafford e vola in testa da solo a punteggio pieno dopo 3 giornate (con 10 gol fatti e nessuno subito). Partita complicata per la squadra di Mourinho, che nonostante la superiorità tecnica e territoriale non riesce a sfondare e chiude il primo tempo sullo 0-0.

A inizio ripresa la grande occasione per sbloccare il match capita a Lukaku, ma l'ex attaccante dell'Everton fallisce il calcio di rigore e col passare dei minuti i Red Devils cominciano a Innervosirsi. A togliere le cstagne dal fuoco ci pensa, a venti minuti dal triplice fischio, il baby Rashford, che lasciato tutto solo in mezzo all'area batte Schmeichel di destro su azione da calcio d'angolo. Nel finale poi a mettere il sigillo al match arriva anche il raddoppio di Fellaini, che mette in rete da due passi.