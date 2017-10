Premier League, festa United con Martial, Guardiola vince ancora

Fino a 10 minuti dalla fine della partita, il vero vincitore del big match della decima giornata di Premier League era Pep Guardiola, che avrebbe accolto con molto favore lo 0-0 che stava maturando all'Old Trafford tra le due 'inseguiCity', Manchester United e Tottenham. A rovinare i piani dell'ex tecnico del Barcellona ci ha pensato Anthony Martial, lestissimo a sfruttare una sponda aerea di Lukaku e a battere Lloris in diagonale regalando ai suoi una vittoria fondamentale per restare a contatto coi citizens e anche per il morale dello spogliatoio, un po' abbattuto dalle ultime due gare senza successi.

Un gol ancora più pesante perché è arrivato a sbloccare una partita in assoluto equilibrio in cui gli Spurs, giunti a Manchester privi del loro bomber Kane, hanno giocato meglio il primo tempo andando vicini al vantaggio con Son. Meglio lo United invece nella ripresa (palo clamoroso di testa di Lukaku), almeno fino alla mezz'ora, quando la partita è letteralmente decollata. Occasioni da una parte e dall'altra (enorme quella capitata a Dele Alli), il gol di Martial e poi l'assedio finale degli Spurs che non ha portato al pari e nemmeno al 2-0, cestinato malamente da Rashford in contropiede. Al triplice fischio Mourinho esulta, consapevole che sono tre punti fondamentali, ma anche Pochettino ha i suoi motivi per sorridere: senza il suo uomo migliore ha tenuto testa allo United in casa sua dimostrando di potersela giocare con tutti.



Il Manchester City resta comunque a +5 sui Red Devils: Guardiola, infatti, vince la sua ottava partita consecutiva in Premier League, battendo 3-2 il Wba in trasferta. Sané porta in vantaggio i Citizens con un gran gol al 10, pari immediato di Rodriguez su una disattenzione della difesa e nel giro di due minuti gli ospiti sono di nuovo avanti con una conclusione di Fernandinho deviata da un avversario. Nella ripresa arriva il tris di Sterling, prima che Phillips al 92' accorci le distanze. Nelle altre gare torna al successo il Liverpool (3-0 all'Huddersfield), l'Arsenal vince in rimonta contro lo Swansea (2-1), il Crystal Palace raggiunge il West Ham sul 2-2 al 97' con Zaha, colpaccio dello Stoke sul campo del Watford firmato Fletcher.