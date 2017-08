Premier League: favola Huddersfield, Benitez ancora ko

E' sicuramente molto molto presto per i paragoni, ma a qualcuno in Inghilterra questo Huddersfield comincia a ricordare il Leicester dei miracoli di Mister Ranieri. La neopromossa in Premier League batte 1-0 in casa il Newcastle di Benitez e vola in testa alla classifica a punteggio pieno a braccetto del travolgente Manchester United di questo inizio di stagione.

Il gol decisivo per la squadra del tedesco Wagner lo firma al 50’ l’australiano Aaron Mooy, ex Manchester City, dopo una splendida triangolazione con Kachunga. "Non cambieremo la nostra natura in Premier. Giocheremo con lo stesso modulo e la stessa filosofia" aveva dichiarato il tecnico allievo di Jurgen Klopp dopo il ritorno in massima serie 45 anni dopo l'ultima volta grazie ai rigori nella finale playoff con il Reading. I fatti, per ora, gli danno ragione: dopo il 3-0 sul Crystal Palace, ecco l’1-0 sul Newcastle, che invece sente già aria di crisi con zero punti sul fondo della classifica.