Premier League, diciottesima giornata: poker per Liverpool e Tottenham

Dopo le emozioni del boxing day e il record del Chelsea di Antonio Conte, la Premier League scende di nuovo in campo per il primo dei due posticipi della 18esima giornata. Ad Anfield Road il Liverpool risponde ai Blues e alle vittorie di Arsenal e Manchester City rifilando un poker allo Stoke City e tornando così al secondo posto solitario in classifica a sei lunghezze da Hazard e compagni. Avvio schock per i Reds, che nei primi 20 minuti vengono letteralemnte dominati dagli ospiti, vanno sotto per il gol di testa di Walters al 12esimo e rischiano addirittura di subire il raddoppio. La scossa la dà Lallana, che al 35esimo risolve in mischia col destro e trova il pareggio, poi in chiusura di frazione un sinistro chirurgico di Firmino si infila nell'angolino a manda i ragazzi di Klopp negli spogliatoti in vantaggio 2-1. Nella ripresa il Liverpool dilaga: al 60esimo l'autorete di Imbula chiude il match e i padroni di casa possono divertirsi, dieci minuti più tardi Sturridge salta il portiere, deposita nella porta vuota il gol del 4-1 e trova finalmente la prima rete del suo campionato. Con questi tre punti il Liverpool supera il Man City ed è secondo, Stoke fermo a metà classifica a 21 punti.



Al St. Mary's va in scena, invece, Southampton-Tottenham, con gli Spurs che si portano a casa la vittoria battendo 4-1 gli avversari. A sbloccare il match, però, sono i Saints con van Dijk dopo soli 2', poi Alli pareggia i conti al 19' e Kane segna la rete del sorpasso al 52'. Sempre Kane, al 58' fallisce il rigore del ko, così ci pensa il sudcoreano Son Heung-Min a chiudere i conti all'85'. Il quarto gol, infine, porta ancora la firma di Alli (87'). La squadra di Pochettino resta al quinto posto, a meno uno dall'Arsenal, mentre i padroni di casa rimangoni fermi a quota 24, a due lunghezze dall'Everton che occupa il settimo posto.